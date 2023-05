Palk tõusis kõigis majandusharudes

«Praegune suur palgatõus toimub aga paraku suure hinnatõusu taustal, mis muudab kardinaalselt pilti. Arvestades sesoonseid faktoreid, oli märtsi keskmine palk 1765 eurot. Eesti reaalne ehk ostujõuga kohandatud palk langes eelmise aasta septembrile eelnenud aastaga 12 protsenti. See on kõige suurem ja järsum reaalpalga langus, mida kahekümne aasta jooksul töötajad näinud on,» märkis Uusküla teates, ja lisas, et 2008.–2011. aastatel toimunud reaalpalga langus oli väiksem ja kohanemisperiood pikem.

Laenuvõtjatele on aga praegune langus Uusküla sõnul veelgi raskem, sest euribori tõus on jätnud peale laenumakse tegemist igapäeva kulutuste jaoks veelgi vähem raha kätte.

«Õnneks on hakanud reaalne sissetulek taas kasvama. Alates eelmise aasta septembrist on reaalne sissetulek 2 protsenti tõusnud. See ei ole küll parandanud elujärge märgatavalt, kuid olukorra halvenemine on suures plaanis läbi saanud ja tulevikku saab vaadata veidi optimistlikumalt,» märkis ökonomist ja lisas, et selle aasta teises kvartalis jätkub palgakasv veidi suuremas tempos kui hinnakasv.