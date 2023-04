Swedbank: palgasurve annab hinnatõusule hoogu juurde

USAs on vähem töötuid kui kunagi varem

Järsem langus peaks Mertsina sõnul aset leidma USA-s. «USA majandus jätkas eelmisel aastal tugevat kasvu. Töötuse määr on ajalooliselt madal ning tarbimine on tugev vaatamata kõrgele inflatsioonile ja intressimäärade tõusule. Majanduskasv peaks aga aasta teisel poolel pöörduma languseks. Aasta kokkuvõttes kasvab USA majandus 1,2 protsenti, kuid see aeglustub järgmisel aastal 0,5 protsendini,» ütles Mertsina.