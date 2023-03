Credit Suisse lükkas USA finantsinspektsiooni päringute järel aastaaruande avaldamise edasi

Credit Suisse on viimastel aastatel kannatanud probleemide tulva all, sealhulgas USA varahalduri Archegose ja Ühendkuningriigi ettevõtte Greensill 2021. aasta kokkuvarisemise tõttu.

Šveitsi suuruselt teine pank ütles, et USA väärtpaberite ja börsikomisjon tegi neile kolmapäeva õhtul hilise kõne seoses 2019. ja 2020. aasta rahavoogude aruannetes tehtud parandustega.

«Juhtkond usub, et on mõistlik lühiajaliselt edasi lükata raamatupidamisaruannete avaldamist, et saadud märkustest põhjalikumalt aru saada,» ütles Credit Suisse.