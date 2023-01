Uuring: vaid väike osa lääne firmadest on Venemaalt lahkunud

Sankt Galleni ülikooli ja Lausanne'i IMD instituudi teadlased on uurinud, kui paljud Euroopa Liidus ja G7 riikides baseeruvad ettevõtted on pärast kallaletungi Ukrainale eelmise aasta veebruaris tegelikult Venemaalt taandunud.

ELi ja G7 firmade lahkumine Venemaalt on väga piiratud – see ei kinnita arvamust, et toimub turult lahkuvate Lääne firmade tohutu väljavool, ütles Sankt Galleni ülikool. «Tegelikkuses on paljud firmad peakorteriga neis riikides pannud vastu valitsuste, meedia ja vabaühenduste survele lahkuda Venemaalt,» teatas ülikooli esindaja.