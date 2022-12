Hinnatõus oli ennatlik: Eesti Gaas hakkab uuest aastast hinda langetama

«Euroopa on gaasinappuse kartuses mahutid täis varunud ning tagavara on oluliselt suurem kui varasematel aastatel sel ajal. Samas mahutid tühjenevad sooja ilma ja energiakulude säästmise tõttu aeglaselt, mis on ka nõudlust vähendanud ja toonud maailmaturu hinna alla,» selgitas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov pressiteates.

Eesti Gaas tõstis tänavu mitu korda koduklientide gaasi hinda, nii et kui suve lõpul tuli firmalt teade, et alates oktoobrist tuleb hakata maksma 4,10 eurot kuupmeetri eest, võttis see nii mõnelgi kliendil hinge kinni. Sealtmaalt on olukord gaasiturul mõnevõrra rahunenud ja Eesti Gaas pidi samuti hakkama kiirelt hinda langetama.