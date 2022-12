Koordinaator: EL rahastab kuni 85 protsenti Rail Balticu ehitusest

«Ühendus peaks teenima ka Euroopa Liidu ja NATO kaitset, seda saab kasutada sõjaväe ja selle varustuse transpordiks. See on tähtis ka seetõttu, et Rootsi ja Soome saavad samuti NATO liikmeks,» ütles projekti koordinaator teisipäeval Riias toimunud konverentsil Rail Baltica Industry Days.

Trautmanni sõnul oli Rail Baltic enne Ukraina sõda sisuliselt majandusprojekt, mis lahendas ühtlasi keskkonnamuresid, kuid nüüd on see muutunud oluliseks ka julgeoleku ja rahu tagamise seisukohast.

«Nüüd, mil geopoliitilised tegurid on muutunud, on selge, et Balti riigid ja Soome tuleb Euroopa Liiduga paremini ühendada mitte ainult majanduse arengu, vaid ka julgeoleku ja rahu huvides, mistõttu on väga oluline ühendada see osa Euroopast ka sõjalisel eesmärgil,» ütles Trautmann.