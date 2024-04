Balti riikide palgatõusu nullivad ära just need kulud

Swedbanki uuringus võrreldi Tallinna, Riia ja Vilniuse ühe keskmise leibkonna sissetulekuid ja nende kolme peamist püsikulu, et saada aimu, millises Balti riigi pealinnas jääb perele pärast toidu, kommunaalkulude ja ühistranspordi eest tasumist kõige rohkem raha kätte. Uuringu aluseks on pealinnas renoveerimata korrusmaja 70-ruutmeetrises korteris elav pere, kus on kaks alaealist last ja mõlemad vanemad teenivad pealinna keskmist palka.