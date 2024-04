Soome tööpuudus kasvas järsult, tööta jäävad nüüd valgekraed

Kui seni oli tööpuudus peamiselt ehitusalal, siis nüüdseks on see levinud ka teistesse sektoritesse ning alates 2022. aasta keskpaigast on töö kaotanud 8000 kõrgharidusega spetsialisti, teatas YLE. See tähendab, et iga kuu liitub töötutega 400 kõrgharitud spetsialisti.