Samas ütleb 2022. aasta Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs, et lisaks tootlusele võiksid pensioniks kogujad veenduda, et investeeringud vastaksid nende riskiisule.

«Pensionifondi valik võib esmapilgul tunduda aeganõudva ja tülika tegevusena. Fonde on mitmeid ning nende võrdlemine võtab omajagu vaeva. Samuti lükkavad noored valikut sageli edasi mõeldes, et pensionini on aega küllaga,» rääkis Peik. «Tegelikkuses tasuks õige fond valida võimalikult varakult, sest kõrgem tootlus mõjutab otseselt inimese tulevast pensionit,» ütles Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht.