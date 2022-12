Eesti Energia: elektrihinda on tõstnud külm ja tuulevaene ilm

Ta märkis, et võrreldes varasemate aastatega kogus Euroopa talveks oluliselt rohkem maagaasi, mida toetas veeldatud maagaasi import, pingutused tarbimist vähendada ning oktoobris ja novembris valitsenud pehmed ilmad. Varud saavutasid seni maksimaalse täituvuse 13. novembril, misjärel on need vähenenud 26 teravatt-tunni võrra, mis on poole võrra vähem kui sama perioodi viie aasta keskmine.

«BloombergNEF-i hinnangul oli gaasi tarbimine novembris Loode-Euroopas, Itaalias ja Austrias 26 protsenti väiksem kui tavaliselt, kuid detsembri külmad hakkavad alles näitama, kuivõrd seda põhjustas tavapärasest soojemad ilmad ja mil määral teadlik kokkuhoid. Kui ka aastavahetuseks on hoidlate täituvus suurem kui viie aasta keskmine, võib öelda, et regiooni pingutused talvekriisi vältimiseks on osutunud viljakaks. Euroopa Liit on juba kuid pidanud läbirääkimisi gaasi hinna volatiilsuse piiramise meetmete üle, kuid parima lahenduse osas üksmeelt veel ei paista. Nii on varud ja tarbimise vähendamine peamiseks turvapadjaks. Bloomberg NEF-i analüütikute järgi peaks Euroopa minema kevadele vastu hoidlate täituvusega tasemel 53 protsenti, et suuta järgmisel suvel varud uuesti täita,» selgitas strateeg.