Venemaa naftaeksport sai uue löögi: merevedude hinnad kerkisid lakke

Need laevaomanikud, kes on endiselt valmis Venemaa toornaftat transportima, üritavad riski eest rohkem tasu saada. Laevamaaklerid märgivad, et Läänemere-India suunal on tankerite tariifid tõusnud umbes 15 miljoni dollarini ehk ligi 20 dollarini barreli kohta, kirjutas Bloomberg.