Automüügis on saabumas uued trendid

Ehkki linnamaasturid on Eesti inimeste seas populaarseimad, eelistatakse nii praegu kui ka tulevikus üha enam ka väiksemaid ja ökonoomsemaid krossovereid. „Näeme, et tarbijate eelistused on liikunud funktsionaalsemate sõidukite poole. Seetõttu on näiteks ka maailma enimmüüdud auto, Toyota Corolla saadaval krossover mudelina,“ sõnas Toyotat esindava Elke Grupi tegevjuht Taavi Lepik.