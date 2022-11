Eksperdid ennustavad: mis juhtub USA majandusega 2023. aastal?

«Tõenäoliselt on inflatsioon järgmisel aastal madalam,» ütles St. Louis'i Föderaalreservi ökonomist Kevin Kliesen. Samas ei osanud Kliesen öelda, kui palju võiks inflatsioon langeda. St Louis'i pank on USA keskpanga filiaal.

Väike langus

Enamik eksperte arvavad, et majanduslangus tuleb lauge. Siiski on mõned asjatundjad mures, et USA Föderaalreservi intressimäärade enneolematult kiire võib põhjustada pikemaajalise majanduslanguse, kui seni arvati.