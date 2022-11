Uus Leedu fond investeerib 20 miljonit eurot Balti idufirmadesse

Fondi loojateks on Leedu investorite rühm, kuhu kuuluvad Jonė Vaitulevičiūtė, Andra Bagdonaitė, Dmitrij Sosunov ja Marijus Andrijauskas, teatas Firstpick. Fond on üles ehitatud Leedu riigi poolt rahastatava fondi Invega investeeringutest.

Firstpicki juhtivpartneri Jonė Vaitulevičiūtė sõnul on uue fondi eesmärk pakkuda järjepidevat rahastamist äriidee algusfaasis. Vaitulevičiūtė usub, et selline lahendus võimaldab idufirmade asutajatel pühenduda täielikult ettevõtluse arendamisele ning ei pea energiat kulutama uute rahastamisallikate otsimisele.

«Aastatel 2019–2022 kahte fondi hallates oleme märganud, et puuduvad järjepidevad varajase faasi investeeringud. Need on idufirmade jaoks üliolulised, et aidata jõuda algusfaasi toodetest märkimisväärse tulu teenimiseni. Rahastuse puudumine algusetapil võib viia selleni, et alustavad startupid püüavad raha erinevatelt investoritelt, selle asemel, et keskenduda oma ettevõtetele,» selgitas ta.