SEB: Eesti majandus elab lühiajalise madalseisu üle, palgakasv jätkub

Nestor tõdes aga, et 0,3-protsendise kasvu realiseerumine on siiski ebakindel ja riskistsenaariumid palju hullemad. «Praegune prognoos on asetatud lootusele, et meie kaubanduspartnerite majanduslangus ei kesta liialt kaua ja ei ole liiga sügav. Sisetarbimise toel suudame me üle elada vaid lühikese perioodi. Kindlasti on riskiks ka praeguste koondamiste laienemine tööstussektoris,» leiab analüütik, märkides, et mullu oli selles sektoris hõivatud 18 protsenti Eesti töötajatest ja suuremahuline koondamine ja sissetuleku kaotus kanduks sealt edasi teistesse sektoritesse.