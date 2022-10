Eesti tuntuim hiidprojekt ei pääsenud kohtust edasi

Peter Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunneli idee sai eelmisel aastal hoobi Eesti valitsusest. Kui varasemalt jättis valitsus tunneli eriplaneeringu algatamata, siis mullu märkis toonane majandus-ja taristuminister Taavi Aas, et sellise projekti tegijaks saab olla ainult riik.

«See saab olla ainult riiklik projekt, sest eraprojektiga on seotud terve hulk riske. See ei välista erasektori kaasamist ühel või teisel moel, aga juhtimine on riikide,» ütles Aas möödunud kevadel ERRile.