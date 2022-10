Euroopa Liit loobub gaasihinna piirist. Komisjon tuleb välja uute hinnatõusu ohjeldamise sammudega

Bloomberg kirjeldab olulisemaid meetmeid, millega energiahindade tõusu vastu Euroopas võideldakse. Kõigepealt olulisem: Bloomberg kirjutab, et on äärmiselt ebatõenäoline, et liit ühtse gaasihinnalae kehtestamise teed läheks. Põhjuseks asjaolu, et kui gaasi on vähe ja tarnijatel on Euroopast väljaspool võimalik paremat hinda saada, siis ollakse olukorras, kus liit ei saa üldse piisavalt gaasi.