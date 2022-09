Reinsalu lubab ettevõtjatele leida uusi rahvusvahelisi turge

Reinsalu tänas nii neid ettevõtjaid, kes on Ukrainale sõja ajal oma teenuste ja toodetega toeks olnud, kui ka neid, kelle äritegevust on Venemaa-vastased sanktsioonid mõjutanud.

«Ukraina on pidanud Venemaa sõjas oma vabaduse eest võitlema üle poole aasta ja rahvusvahelise kogukonna kohus on jätkata sanktsioonide karmistamisega, et tõsta sõja hind Venemaa jaoks talumatult kõrgeks. See on oluline panus, et aidata Ukrainal sõda võita ja kindlustada nii meie kui ka kogu Euroopa julgeolekut,» ütles Reinsalu.

Välisminister rõhutas, et välisministeerium hoiab ettevõtjaid jooksvalt kursis uute arengutega Ukrainas ja Eesti sanktsioonipoliitika põhimõtetega.

Ta lisas, et samal ajal on oluline jätkata Ukraina igakülgset toetamist ja ühist koostööd, et tagada vajalik sõjaline, majanduslik ja humanitaarabi. «Erasektori panus Ukraina abistamisel on olnud märkimisväärne. Eesti on andnud Ukrainale üle 20 miljoni euro väärtuses humanitaarabi, millest üle 18 miljoni euro on just erasektori toetus,» tõi Reinsalu välja.

Reinsalu kutsus ettevõtjaid üles osalema ka Ukraina ülesehitustöödes, kus Eesti keskendub Žõtomõri oblasti taastamisele. «Meie eesmärk on ehitada sel aastal üles Ovrutši linna lasteaed ning olla esimese kiire ja eduka ülesehitusprojektiga eeskujuks teistele riikidele, sest Ukraina taastamine õnnestub vaid koostöös ning saab olema väga ajamahukas ja kulukas,» ütles välisminister.

Lisaks Ukraina edasisele toetamisele rääkis Reinsalu ettevõtjatele ka äridiplomaatia uutest suundadest. «Meie äridiplomaatia eesmärk on olla ettevõtjatele igakülgselt abiks, et toetada neid välisturgudele sisenemisel, edendada eksporti ja tuua siia välisinvesteeringuid, mis aitab kaasa Eesti majanduslikule arengule. Olulisemate uuendustena on meil plaanis lisada saatkondadesse majandusametnike kohti ja avada ettevõtluskeskusi, samuti on töös mitmeid regioonistrateegiaid, et süsteemsemalt ja sihitumalt tegutseda,» ütles välisminister.