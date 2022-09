USA energiabossid Euroopale: päästvaid tarneid talvel ei tule

USA energiatööstus hoiatab, et ei saa sel talvel Euroopat nafta- ja gaasitarnete suurendamisega päästa, sest võimsust selleks napib. Samuti kardetakse, et Venemaa ekspordi vähenemine toob kaasa naftabarreli kallinemise taas tublisti üle 100 dollari, kirjutas Financial Times.

Ehkki naftaturud on viimastel nädalatel rahunenud ja hinnad langenud, võib olukord minna kiiresti tormiseks, kui EL jõustab detsembris embargo Venemaa toornaftale. USA rahandusminister Janet Yellen hoiatas sel nädalal, et embargo «võib põhjustada naftahindade tõusu».

USA energiafirmadel on küll suured nafta- ja maagaasivarud, kuid tootmise hüppeliseks suurendamiseks pole piisavalt investeeringuid ega võimsusi. «See ei ole nii, et me suudame palju rohkem välja pumbata. Meie toodang on see, mis ta on,» ütles USA energiatööstuse ühe suurima investeerimisgrupi Quantum Energy Partnersi juht Wil VanLoh. «Nafta ja gaasi osas pole lisa tulemas.»

Nafta ja veeldatud maagaasi (LNG) eksport USAst on Euroopa kõrgemate hindade tõttu küll tublisti kasvanud, kuid on juba jõudnud maksimumi lähedale, ütlesid energiaettevõtjad, hoiatades, et naftatoodangu kasv jääb alla valitsuse prognoosidele umbes miljoni barreli võrra päevas.