Eesti majanduskasv oli Euroopa Liidu viletsaim

Kõrge inflatsiooni mõju avaldub viitajaga

Eratarbimise mahukasv teises kvartalis küll aeglustus, kuid 4,8% tõusu võib siiski väga tugevaks pidada. Jooksevhindades kiirenes aga eratarbimise kasv lausa 23%ni. Jooksevhindades suurenes eratarbimine üle 20% ka käesoleva aasta esimeses kvartalis. Viimati oli teise kvartaliga sarnane kasv 15 aastat tagasi. Kulutamist soodustavad veel pandeemia ajal kogunenud säästud ja teisest pensionisambast väljavõetud raha, kuid samuti kõrgele tõusnud inflatsioon, mis suunab suuremate säästudega inimesi suuremaid oste tegema.

Kuigi tarbijate kindlustunne on langenud 1990. aasta tasemele, on soov kestvuskaupade ostmiseks endiselt tugev. Samas on keskmine ostujõud languses juba alates eelmise aasta lõpust. Inflatsiooniga kohandatud netopalk on kukkunud mitme aasta taguse tasemeni ning praeguste arvestuste järgi taastub see eelmise aasta tasemele alles nelja aasta pärast. Kõrge inflatsiooni ja ostujõu languse mõju avaldub eratarbimisele mõningase viitajaga.

Investeeringud kukkusid

Ootuspäraselt tegid investeeringud tugeva kukkumise, vähenedes aastaga 23%. Selle taga oli veel möödunud aasta teises kvartalis Volkswageni suurinvesteeringute tõttu tekkinud kõrge võrdlusbaas, mis kolmandas kvartalis kaob, sest eelmise aasta kolmandas kvartalis lõpetas Volkswagen investeeringud oma Eesti tütarettevõttesse.

Varud on taasiseseisvumisaja suurimad

Koroonakriisi aastatel hakkasid suurenema ettevõtete varud. Sel aastal on varude kasv veelgi tõusnud ning teises kvartalis ulatusid need püsivhindades 21%ni SKP, mis on Eesti taasiseseisvumise aja kõrgeim näitaja. Varude kasv on toimunud paljudes Euroopa riikides ja selle taga on ühelt poolt ette tootmine tootmissisendite kättesaadavuse ebakindluse tõttu või siis tootmissisendite tarnehäired, samal ajal aga nõrgenenud nõudlus ja ka tellimustest loobumine. Lähiajal peaksid suured varud püsima, kuid eeldame, et ettevõtted hakkavad järk-järgult neid vähendama, kohanedes välisnõudluse muutusega.

Lähiaja väljavaade halveneb veelgi