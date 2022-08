Ühendkuningriigi inflatsioonimäär võib küündida 18 protsendini

Praegu on Inglismaa inflatsioonimäär 10,1 protsenti, mis on 40 aasta kõrgeim. Majanduseksperdid prognoosivad, et see võib järgmisel aastal tõusta koguni 18 protsendini. Inglismaa Keskpanga eesmärk on viia inflatsioonimäär taas kriisieelsele kaheprotsendilisele tasemele, vahendab BBC.