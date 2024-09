Hiina veebipoode ootavad ees uued reeglid

Need uued reeglid hõlmavad toodete ohutust, keskkonnakaitset, tarbijate õigusi, samuti tolli- ja maksuseadusi. Saksamaa jaekaubanduse liit on survestanud valitsust, et tagada õiglane konkurents, viidates sellele, et tolliametidel puudub piisav võimekus kontrollida, kas kõik tooted vastavad ELi nõuetele.