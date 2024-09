Elisa valdkonnajuht: liigne töötajate värbamine viitab töökorralduse mittemõistmisele

On haruldane, et ükski tippspetsialist suudab tulemusteni jõuda üksi. Vaadates näiteks arendusmaailma, siis on tavaline, et IT-tiimidest rääkides saavadki tähelepanu vaid arendajad. Seega on pealtnäha ka igati loogiline, et kui plaanitakse teha midagi uut või asjad justkui ei liigu, siis tulebki justkui vastu murekohta visata rohkem arendajaid ja kõik kulgeb hästi. Aga keegi, kes seda kunagi päriselt teinud, teab juba, et probleemid sellest ei lahene. Pigem vastupidi – asjad seisavad täpselt samamoodi, lihtsalt nüüd on majas hunnik inimesi, kes midagi teha ei saa.