Tele2: 3G võrkude sulgemine rajab tee kiirema internetini

Telekommunikatsioonisektor on pidevas muutumises, et rahuldada üha kasvavaid tarbijate vajadusi. Üks suurimaid muutusi, millega Eesti telekommunikatsioonioperaatorid praegu tegelevad, on 3G võrkude sulgemine, et suunata ressursse kaasaegsemale 5G internetile.