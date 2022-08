Hirm Nord Streami sulgemise ees lennutas gaasihinna järsult üles

Gazprom on teatanud, et peatab gaasitarned läbi Nord Streami torujuhtme alatest 31. augustist kolmepäevaseks hoolduseks. Nüüd kardetakse, et ühendus ei hakka pärast töid plaanipäraselt tööle.

Saksamaa hoiatas, et Moskva võib tarneid veelgi vähendada ja kordas üleskutset energiat säästa. «Meie ees on väga kriitiline talv,» ütles Saksamaa majandusminister Robert Habeck avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF. «Peame eeldama, et Putin vähendab gaasivoogu veelgi.»

Gazprom teatas reedel, et hooldada on vaja Nord Streami ainsat toimivat turbiini, mis juhtmesse suudab praegu gaasi pumbata. Torujuhe on nädalaid töötanud vaid 20-protsendilise võimsusega ja Euroopa poliitikud väidavad, et tarnete vähendamine on poliitiliselt motiveeritud. Venelased on siiski lubanud, et pärast hooldustöid taastuvad mahud praegusele tasemele.