Konjunktuuriinstituut: majandus jahtub ja liigume kriisi poole

Kui praegune majanduse olukord ei ole sugugi halb, siis kuue kuu pärast ootavad eksperdid olukorra halvenemist, selgus Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) värskest ülevaatest. EKI direktor Marje Josing lausus, et me ei ole majanduskriisis, küll aga languse faasis ning liigume kriisi poole. Peamine probleem ettevõtete jaoks on jätkuvalt oskustööjõu puudus. Uue probleemina on lisandunud ebasoodne keskkond välisinvestorite jaoks. EKI ootab selle aasta kokkuvõttes üheprotsendilist majanduskasvu. PM