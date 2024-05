Soome meelitab välistööjõudu, hinnatuim rahvusgrupp on …

Sellegipoolest on tööjõupuuduses kannatav Soome end Indias juba pikka aega turundanud. Statistikaameti andmetel saabus 2022. aastal Indiast Soome kolmandaks kõige rohkem sisserändajaid ja alates 2019. aastast on pooled Soome saabunud kõrgelt haritud spetsialistidest pärit Indiast. Sellele lisaks on viimase kümne aasta jooksul indialased toonud Soome ka peamiselt IT valdkonnas tegutsevaid India ettevõtteid. Kõik see ongi teinud indialastest enim makse maksvaid välismaalaste kogukondi Soomes.