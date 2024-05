Kui esmastel planeerimiskoosolekutel olid suurteks teemadeks turvalisus ja vargused, siis reaalsuses on osutunud kõige sagedasemateks väljakutseteks olmemured. Näiteks on mitmel korral katki läinud kaupluse automaatne uks, niisamuti pole kliendid veel harjunud poest väljumiseks vajutama ukseavamisnuppu. «Tehnikud on pidanud korduvalt ust remontima,» märkis ta.

Samas pole oodatust suuremaks probleemiks osutunud vargused, mida ilma ühegi töötajata poest oodata võiks. «Projektikoosolekutel osaledes tundus vahepeal, nagu ehitaksime panka,» kommenteeris Migur turvalisust puudutavaid teemasid ning lisas, et uudne kauplus pole tõepoolest varastele täiesti tähelepanuta jäänud. Samas, kuna tegemist on keti kõige paremini kaameratega kaetud poega, pole olukord kuigi halb. Niisamuti hoitakse poes toimuval silma peal ning on juba esinenud ka olukordi, kus varas on aru saanud, et teda on tähele pandud ning teo pooleli jätnud.