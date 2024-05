Uus Vital Pursuit kaubamärk on suunatud GLP-1 kaalulangetamisravimite tarbijatele, mida kasutatakse 2. tüüpi diabeedi ja rasvumise raviks, teatas Nestlé, kellele kuuluvad muu hulgas ka KitKat šokolaad ja Nespresso kohvikapslid.

Uues tootesarjas on pitsad, pasta ja võileivad, mille soovituslik hind on 4,99 dollarit või vähem, ning need toetavad kaalulangetamisravimite kasutajaid, pakkudes toitainete-, valgu- ja kiudainerikkaid toiduaineid, lisas Nestlé oma avalduses.