Rootsi ja Taani on andnud välja hoiatuse gaasivarustuse kohta

«Rootsil ja Taanil on ühine gaasiturg ja ühine tasakaalustamisvöönd, kus Taani varustuse olukorral on Rootsi omale äärmiselt suur mõju,» märkis amet avalduses.

«Seega on Rootsi Energiaamet otsustanud peegeldada Taani otsust kriisitaseme kohta,» lisas amet.

Euroopa Liit on loonud kolmeastmelise süsteemi, millega liikmesriigid saavad teada anda probleemidest energiavarustusega. Esimene tase on «varajane hoiatus», teine «häire» ja kolmas «hädaolukord».

Rootsi Energiaamet märkis, et hetkel on olukord riigi gaasivarustusega veel hea ning Rootsil, Taanil ja Euroopal on sügise eel piisavalt varusid.