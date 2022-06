Venemaast on saanud Hiina suurim naftatarnija

Andmed, mis näitavad, et Venemaa võttis pärast 19 kuud kestnud vaheaega tagasi maailma suurima toornafta eksportija tiitli, osutab sellele, et Moskva suudab Lääne sanktsioonidest hoolimata leida oma naftale ostjaid, kuigi on pidanud hindu alandama.