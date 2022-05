Kemplus jätkub: Alexela sõnul ei saa LNG-laeva lepingut sõlmida enne Eleringi kinnitust

«Gaasitoru on LNG terminali kõige väiksem osa, kuid sisult sama oluline kui kai ja laev – ilma toruühenduseta terminal tööle hakata ei saa,» ütles Hääl BNS-ile. Toru ja turuühenduse on lubanud rajada Elering ning Hääle sõnul kohustab Eleringi seda tegema ka riigikogus teisel lugemisel olev maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise eelnõu.

«Positiivne on, et Elering on meedias lubanud toru ehitada 30. novembriks. Peale seda kui meieni jõuab ka sellekohane kirjalik kinnitus, saame allkirjastada laeva rendilepingu,» kinnitas ta.