See tähendab, et pangad peavad hoolikalt kontrollima tuhandete venelaste ja valgevenelaste – ka nende, kellel on Euoopa Liidu liikmesriigi residentsus – suuri tehingud ja hoiuseid, aga ka uusi laenutaotlusi, kirjutab kolmele allikale viidates uudisteagentuur Reuters.