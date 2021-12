Kehv diislikütus tekitab paksu pahandust

«Kas on võimalik, et Viiratsi ringi juures olev tankla müüb niru diislit? Pärast tankimist hakkas auto hommikuste miinuskraadidega jukerdama. On kellelgi kogemusi?» küsis üks teemaalgataja ning paljudel oli tanklaga sarnane kogemus.

«Järgmisel päeval kustutati autoremondikojas mootoririkke tuli ära ja mingit viga ei leitud. Panime talvist kütust juurde ja praegu liigub auto ilusti. Kuna ostsin selle auto alles suvel, siis ei oska öelda, kuidas ta talviti varem käitunud on,» kirjeldas ta oma viis aastat vana Toyota käitumist pakasega. Kuna selline postitus Facebooki loodi, siis meenus ka Beljaevile, et ta on sealsamas tankinud. «Ei saa pead anda, et kütuse viga, eks enamikul on jamad selle külmaga,» möönis ta.