Tallinna Maratoni peasponsoriks saab Swedbank

Eesti suurima pangana peab Swedbank oluliseks tervislike eluviiside edendamist ja võimaluste laiendamist. «Nii nagu Swedbank on pikalt panustanud kvaliteetse finantshariduse kättesaadavusse läbi Rahaasjade Teabekeskuse, et seeläbi parandada meie inimeste finantstervist, peame sama oluliseks toetada ka inimeste füüsilist ja vaimset tervist. Tallinna Maraton, mis toob kokku kümneid tuhandeid naerusuiseid liikumishuvilisi Eestist ja mujalt maailmast, on ehe näide tervislike eluviiside edendamise õnnestumisest,» selgitas Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.