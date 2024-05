«Meie eesmärk on ühendada Soomes järeleproovitud praktikad kohaliku teenindusega ja luua ka Eestis ainulaadne teenustepakett. Eagle Vision on traditsiooniline ja austatud kaubamärk, mis pakub meile selleks palju võimalusi,» ütles Merliin Orumaa, Silmäasema Eesti piirkonnajuht.

Eagle Visioni omanik Erik Pree leiab, et edu saavutamiseks konkurentsitihedal optikaturul on head ja tugevad partnerlussuhted väga olulised. Eagle Visioni endise omaniku sõnul tugevdab tehing prillipoe keti positsiooni Eesti optikaturul ja aitab tulevikus veelgi enam kasvada.