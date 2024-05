Mihkel Nestor: jalad on põhjas, ent äratõuge viibib

«Kõigele vaatamata on majandusprognoose viimastel kuudel mõne komakoha võrra isegi paremaks muudetud. Selle peamine põhjus on taltuv inflatsioon ja ootus intressimäärade langusele. USA ja euroala väga erinev majanduslik käekäik tähendab seda, et Euroopas on sellele lootust juba järgmisel kuul, ameeriklased saavad väiksemaid laenumakseid tunda aga parimal juhul alles sügisel,» ütles Nestor.

Tema sõnul on veidi paranenud ka euroala ja Eesti peamiste kaubanduspartnerite väljavaade. SEB värske prognoosi kohaselt on 2024. aastal oodata euroalal 0,6 protsendi ja Rootsis 0,5 protsendi suurust majanduskasvu, 2025. aastal vastavalt 1,7 protsenti ja 2,8 protsenti. Taastumine on kiirem Lõuna-Euroopas ja teenindussektoris, millest Eesti eksportööridel on vähe kasu. Probleemiks on endiselt Rootsi ehitusturu madalseis ja Eesti peamise ekspordipartneri Soome majandus, mis tänavu täiendava 0,2 protsendi võrra kahaneb.