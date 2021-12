Taavi Aas teeb ettepaneku elektri käibemaksu alandada

Pikemas perspektiivis tuleb Aasa sõnul muuta ka CO2 kvoodi hinnasüsteemi. «Kõikidel EL-i kohtumistel tõstan selle teema üles ja toonitan, et kehtiv CO2 kvoodi hinna kujunemine ei tööta,» kirjutas Aas, lisades, et eelmisel neljapäeval rääkis e seda Poola energeetikaministriga, kes väljendas sama seisukohta. «See näitab väga selgelt, et me pole üksi,» kinnitas ta.