TEST ⟩ Kas kallim kohv on oma hinda väärt või on see niisama eputamine?

Et sellele küsimusele vastust saada, tuli teha tarbijatest. Selle jaoks käis toimetuses kohvi valmistamas Kafo kohvi elamuskeskuse tootejuht Indrek Kokk. Kuna inimese võime maitsta ja nuusutada on piiratud, oli testis kuus kohvisorti, kauplustest leiab neid muidugi oluliselt rohkem.

Selleks, et asi õige oleks, oli seitse testijat, kes vähemalt enda kinnitusel on kohviasjades täielikud võhikud ega tea, mis uba neil kohvimasinas on või miks on üks kohvisort teisest parem.

Enne kohvi jooma hakkamist tuleb seda nuusutada. Lõhn on protsessi juures vähemalt sama oluline kui maitse. Kuniks kohv tõmbas, tuli kasutada oma nina.

Kohvi nuusutamine FOTO: Remo Tõnismäe

Kohvi tegemisel on väga oluline vesi, mis mõjutab ka seda, kuidas lõpptulemus maitseb. Kokk märkis, et päris keevat vett ei tohiks kohvile peale kallata ning vesi võiks olla kuni 95 kraadi.

Kohvi valmistamine FOTO: Remo Tõnismäe

Samuti ei ole mõistlik teha kohvi seisnud veega, see rikub kogu asja ära. «Kraanivesi on klooriga ning hea oleks, kui oleks mingi filter vahel,» soovitas Kokk.

Üks levinumaid viise hommikul kohvi teha on vajutada masina nupule. Ka kohvimasinasse ei tohiks vett seisma jätta. Kui minna nädalaks reisile, siis peaks naastes enne kohvi tegemist kindlasti masinas vee välja vahetama.

Edetabel 1. Kohviuba Tasuja, Jaanus Keskmine hinne 3,6

Poole kilo hind 7.80 eurot See polnud küll kõige kallim kohv, aga üks kallimaid meie testis proovitud kohvidest. «Väga vähe hapusust, see on hea,» arvati selle kohta. Kuna kohvioad olid espresso jaoks mõeldud, oli kohv mõne testija hinnangul ka veidi vesine. Vaatamata mõningatele puudustele sai see kohv kõige kõrgema keskmise hinde. Katsetajad, kes keset tööpäeva olid nõus kohvi maitsma, olid muidugi ka üsna nõudlikud ning mitte keegi ei andnud mitte ühelegi kohvile viiepallisüsteemis 5 punkti. Neljadega olid testijad oluliselt lahkemad. 2. Kohv Araabika Keskmine hinne 3,1

Poole kilo hind 2.08 eurot See oli üks odavamaid kohvisid meie valikus ning maitses katsejänestele üllatavalt hästi. Tegemist oli üllatajaga, kes sai rohkem punkte kui hinna järgi oleks julgenud oletada. Meie testis tegi see tundmatu olemisega kohv ära Löfbergs Lilale ja eriti kallile Best Beans kohvioale. «Oli täitsa hea juba,» arvas üks testijatest. «Parem kui eelmised,» lisas teine. 3. Paulig President Gold Keskmine hinne 3.

Poole kilo hind 6.78 eurot See kohv sai nii häid kui ka mitte nii häid kommentaare. «Hea segu hapususest ja mõrudusest,» või siis «Kuidagi lurr oli, võibolla ma olen liiga kriitiline?», «See on hapukas», «Selline vesi, paneme 3. Intensiivsust ei ole.». 4. Best beans kohviuba Keskmine hinne 2,6

Poole kilo hind 9.1 eurot See oli kõige kallim kohviuba meie valikus, mille puhul võib ilmselt öelda, et kallis hind ei tasunud ennast ära. Enamikule testijatest ei jäänud see uba silma ei hea ega halvaga. 5. Löfbergs Lila, keskmine röst Keskmine hinne 2,3.

Poole kilo hind 4.29 eurot Paljude testijate arvates oli see kohv liialt hapu ning meenutas veidi seda jooki, mida pakutakse Soomes. «Väga kibe kuidagi,» arvas üks. «Minu maitse jaoks on see liiga kange,» arvas teine. «Veidi mõnusat mahedat ka,» ning «Mulle meeldib see kõige rohkem,» arvati Löfbergsi kohta. 6.X-tra kohv Keskmine hinne 1,1

Poole kilo hind 1.39 eurot See on ilmselt Eesti kõige odavam kohvipakk. Kui teiste kohvide puhul läksid testijate arvamused ka veidi lahku, siis selle puhul olid hinnangud ühtmoodi kehvad. Ainult üks testija oli teistest veidi leebem ning andis X-tra kohvile hindeks 2. Paraku sai see kohv kuue maitsja käest hindeks 1. «See ei olnud üldse kohv, see oli mingi kohvilahendus, vesi,» arvati selle kohta.

Kohv ja vesi ei pea liiga palju aega koos veetma

«Mida heledam röst, seda rohkem tuleb tegelikult kohvi maitseid ja aroome välja. Mida tumedamaks on kohvi röstitud, seda lihtsam on kõiki vigu peita,» õpetas Kokk õiget uba valima. Sestap oleks kavalam kasutada heleda röstiga kohviube. Üks tähtsamaid detaile on tema kinnitusel ka see, kui pikalt vesi ja kohv kokku puutuvad.

Kohvi maitsmine FOTO: Remo Tõnismäe

«Mida pikem on vee ja kohvi kokkupuuteaeg, seda rohkem tuleb välja ebameeldivaid lõhnu ja maitseid,» rääkis Kokk. Seepärast on kõige maitsvamad espressod. Pätikohvi puhul jääb aga kohv tassi pikalt ning sestap ei pruugi see tulemus kõige parem olla. Sama lugu on ka näiteks presskannukohviga. Kui korraga teha valmis suurem laar ja seda siis pikema aja jooksul juua, ei pruugi viimane tassitäis olla enam kõige maitsvam.

Tuleb välja, et hommikul tasuks juua piimakohvi, õhtul oleks paslik seda vältida. Kuigi võib tunduda, et piim lahjendab kohvi, siis on asjalood hoopis teisiti. Piim on raskesti seeditav ja pärast piimakohvi joomist läheb palju rohkem aega enne, kui õhtul uni tulla saab. Kui õhtul juua musta kohvi, ei jää see liiga pikalt kehasse oma järge ootama ning õhtuuni võib tulla õigel ajal.