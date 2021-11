Balti riikide elektrisüsteemihaldurid rajavad Tallinna uue koostöökeskuse

Balti RCC on üks kuuest Euroopa koordineerimiskeskusest, mis peavad ühiselt tagama üleeuroopalise elektrisüsteemi töökindluse. Piirkondlike koordinatsioonikeskuste loomise nõue tuleneb Euroopa Liidu puhta energia paketist ja nende eesmärk on ellu viia elektrisüsteemide opereerimise planeerimisega seotud ülesandeid. Piirkondlikud koordinatsioonikeskused ei asenda kohalikke süsteemihaldureid, vaid täiendavad nende rolli, viies ellu regionaalse tähtsusega ühiseid eesmärke.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi: «Võttes arvesse energiasektori väljakutseid seoses roheenergiale üleminekuga, on RCC oluliseks tööriistaks, mis võimaldab varustuskindluse tagamisel liikuda riikide põhisest vaatest regionaalseks ja luua täiendavat usaldust naaberriikide vahel ka kriisiolukordades ühiseks varustuskindluse tagamiseks. Meie jaoks on see oluline samm, liikumaks edasi üleeuroopalise elektrituru ja võrgu arendamisega, kus Eesti tarbijate varustuskindluse seisukohalt on elektrijaam Soomes ja Lätis sama usaldusväärne kui elektrijaam Eestis. See võimaldab Eesti tuled põlemas ja kodud soojad hoida tarbijate jaoks majanduslikult kõige efektiivsemal moel.»