GRAAFIKUD ⟩ Eesti eksport Aasiasse liigub miljardi dollari suunas

Esimese poolaasta jooksul on Eurostati andmetel Euroopa Liidu liikmesriikide ekspordimahud väljapoole ühendust kasvanud 14 protsenti, samal ajal on Eesti ekspordimaht kolmandatesse riikidesse suurenenud 34 protsenti, veelgi konkreetsemalt on juulikuu seisuga Eesti eksport Aasiasse kerkinud aastaga 44 protsenti.

Kõikidest EL liikmesriikidest kasvasid ekspordimahud väljapoole ühendust enim Eestil ja Kreekal. Sellise kasvutempo säilitamine pikema aja jooksul on Eesti jaoks väga oluline, sest Eesti ekspordi osakaal Aasiasse on veel jätkuvalt allpool Euroopa Liidu keskmist.

Laiema strateegia osana on EAS alustanud lähenemist Kagu-Aasiale, mis ilma Singapurita moodustab hetkel 7 protsenti ekspordist Aasia suunal. Kagu-Aasias on mitmeid perspektiivikaid sihtturge, näiteks Vietnam, Tai ning Malaisia. Võib eeldada, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna suunal on lähitulevikus senisest veelgi enam ühenduse fookuses ning ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad need sihtturud oma sihikule. Arvestades Eesti ekspordi tugevat seotust EL partnerriikidega (kaks kolmandikku Eesti ekspordist on suunatud Euroopa Liitu ning pool konkreetsemalt euroalale), tasub Eesti ettevõtjatelgi silma peal hoida EL ja Kagu-Aasia kaubandussuhete arengul.