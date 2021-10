Circle K valmistub talvekütuse tulekuks: mida talvel tankides silmas pidada?

«Esimesed krõbedamad külmakraadid üllatavad meid alati oktoobrikuus. Seetõttu on oluline, et tarbijad mõtlevad varakult, kas nende sõiduki kütusepaagis on kütus, mis sõiduki ka peale esimesi krõbedamaid öökülmasid käivitab,» lausus Circle K mootorikütuste tootejuht Teedo Melts.

Seadusest tulenevalt peab talvine diislikütus külmataluvusega -26° kraadi olema kõikides Eesti tanklates müügil alates 1. detsembrist kuni 29. veebruarini. Alates 1. oktoobrist kuni 1. detsembrini kehtib Eestis üleminekuperiood, mil müüdav diislikütus võib vastata nii suvistele kui ka juba talvistele nõuetele.

«Kuna suvised kütused on mõeldud kasutamiseks kuni esimeste miinuskraadideni, siis alustame üleminekut talvistele kütustele juba oktoobris. Circle Ks müüdava üleminekukütuse külmataluvus on kuni -15° kraadi, mis tagab sõidukitele kuni detsembrini piisava töökindluse,» selgitas Melts.

Ta nentis, et tarbijad tihtilugu ei mõtle, mis kütus neil paagis on ning mis juhtub hetkel, kui saabuvad öökülmad. «Kui sõidukit kasutatakse ainult nädalavahetusel või veelgi harvemini, siis on väga suur tõenäosus, et oktoobri lõpu poole on paagis veel kütus, mida tangiti septembris. Külmalaine saabudes on sellised autod kohe rivist väljas,» selgitas Melts.