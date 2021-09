MKM võtab elektroonilise side seaduse eelnõu senisel kujul tagasi

«Riigikogu ei jõudnud enne suvepuhkust elektroonilise side seaduse muudatusi vastu võtta ning sellest tulenevalt on tekkinud olukord, mil eelnõus märgitud jõustumistähtajad on juba minevikus. Seetõttu võtame eelnõu tagasi, teeme vajalikud korrektuurid ning esitame selle uuesti valitsusele,» selgitas minister Andres Sutt, kelle sõnul on tegemist tehnilise muudatusega. «On kahetsusväärne, et erinevad lobistid ja erakonnad on võtnud taktikaks venitada Eesti riigi julgeolekuga seotud küsimust ja Eesti kodanike ligipääsu ülikiirele internetile,» lisas minister.

Ministri sõnul areneb sideturg kiiresti ning kõnealune eelnõu on vajalik erinevatele sideteenustele kehtivate nõuete ühtlustamiseks ja uute sidevõrkude ehitamise soodustamiseks. «ESS-i eelnõu on hädavajalik eeldus selleks, et Eestis oleks tagatud tehnoloogia areng, et saaksime viimaks liikuda edasi 5G sageduskonkurssidega ja pakkuda Eesti inimestele turvalist ja kiiret ühendust ning kaitsta nende õigusi erinevate sideteenuste kasutamisel,» ütles Sutt, kelle sõnul on oluline, et ESS-i muudatused saaks esmavõimalusel vastu võetud.