Sutter: börsipaketi omanike elektrihinnad püsivad kõrged kevadeni

«Põhilised mõjud. Fossiilsed energiaallikad on kõvasti maksustatud, CO2 hind on väga-väga kõrge. Näiteks põlevkivielektril, mida me toodame täna ka päris palju, on maksud kuskil 75 protsenti oma hinnast. Toodame küll, aga see elekter ongi kallis. Ja kõige odavamat elektrit, mis meil Eestis saada on – tuuleelektrit – on lihtsalt veel liiga vähe,» sõnas Sutter.