Hiina president Xi Jinping nõuab rikkuse ümberjagamist ja kõrgete sissetulekute piiramist

Hiina riigimeedia teatas, et teisipäeval toimunud Hiina kommunistliku partei Rahandus- ja Majandusküsimuste Keskkomisjoni koosolekul, mida juhatas Xi Jinping, rõhutati vajadust «reguleerida ülemäära kõrgeid sissetulekuid ja julgustada suure sissetulekuga rühmi ja ettevõtteid rohkem ühiskonda tagasi andma».

«Stagneerunud tarbimisandmed on teinud selgeks, et on hädavajalik suurendada inimeste sissetulekuid ja keskenduda rohkem jaotamise õiglusele,» ütles Wang Jun Pekingi mõttekojast China Center for International Economic Exchanges.

Üks Hiina ettevõtja ütles, et uus rõhuasetus ebavõrdsusele ja muudele sotsiaalsetele probleemidele koos hiljutiste Didi ja haridusettevõtete vastu suunatud repressioonidega on saatnud erasektorile selge signaali.

«See saadab igale ettevõttele väga tugeva sõnumi,» ütles anonüümust palunud ettevõtja Financial Timesile. «Partei tahab, et teie äritegevuses oleks rohkem sõnaõigust ja nad tahavad, et te oleksite kuulekamad.»

Aprilli lõpus võtsid kolm riigiasutust 1 protsendi suuruse osaluse ja juhatuse koha Pekingis asuvas ByteDance'i tütarettevõttes, mis kontrollib TikToki ja teisi populaarseid lühivideorakendusi. See on tekitanud spekulatsioone, et Hiina valitsus võib nõuda juhatuse esindatust teistes tehnoloogiaettevõtetes, eriti emaettevõtte tasandil.

Ühe suure erasektori heategevusorganisatsiooni juht ütles, et surve erasektorile on viinud «ettevõtete annetuste arvu hüppelise suurenemiseni». «On viimane aeg, et ametivõimud tegeleksid sissetulekute erinevusega,» ütles heategevusjuht. «Kuid enamik annetusi läheb valitsuse toetatud heategevusgruppidele, mille üle on vähe järelevalvet.»