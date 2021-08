Prantsusmaa automüüki tabas suur langus

Prantsusmaa autoturu nõrkus on üks märk sellest, et Euroopa autotööstuse taastumine on aeglasem kui USAs ja Hiinas. Euroopa autotootjate liidu viimased andmed näitasid, et Euroopas müüdi tänavuse aasta esimesel poolaastal peaaegu 2 miljonit vähem sõidukit kui kaks aastat varem.