Wise'i partner sattus rahapesureeglite tõttu uurimise alla

Uurimise põhjuste kohta ei ole palju infot. FCA pressiesindaja ütles BBC-le, et nad ei saa käimasolevaid uurimisi kommenteerida.

Samas on teada, et finantsjärelvalvaja (FCA) saatis maikuus mitmele Briti jaepangale, sh Monzole kirja, osutades nende rahapesuvastaste meetmete ja süsteemide ebatõhususele.

Mobiilipank Monzo teatas ise, et finantsjärelevalve «vaatab läbi ja uurib» nende tegevuse vastavust finantskuritegevuse eeskirjadele ning uurimine on veel «varajases staadiumis», mis tähendab, et selle lahendamine võtab aega.