FOTOD ⟩ Ringmajandusäri Foxway käive kasvas mullu kolmandiku võrra

Ülemöödunud aastal kasvas ettevõte käive 2018. aastaga võrreldes 86 protsenti pea 71 miljoni euroni ning puhaskasumit kasvatati toona 62,9 protsenti 4,1 miljonilt eurolt üle 6,7 miljoni euroni, selgus Foxway 2020. majandusaasta aruandest. Prognoosi järgi ületab ettevõte tänavu 100 miljoni euro käibepiiri.

Möödunudaastane käibekasv oli ettevõtte tegevusaruande järgi peamiselt tingitud hankekanalite mahtude suurenemisest, grupisisesest sünergiast ning kauba lisandväärtuse loomise kasvust. COVID-19 negatiivne mõju oli mullu kõige tugevam aasta esimeses kvartalis, teises ja kolmandas kvartalis nõudlus ning hinnatasemed taastusid.

Septembris osteti Madridis tegutsev konkurent Redeem, et kasvatada haaret Lõuna- ja Lääne-Euroopas. Firma jätkab Foxway OÜ tütarettevõttena uue ärinime all – Foxway Ibérica SL. Seoses struktuuri muutusega ning eesmärgiga fokusseerida oma põhitegevusele müüdi aasta jooksul kaks tütarettevõtet: Buy J AB ning Servet OÜ.

Foxway tegeleb peamiselt nutitelefonide ja arvutite ringmajandamisega, mille käigus ostetakse telekomiettevõtetelt kokku nende klientide kasutatud, ent töökorras nutiseadmed. Seejärel läbivad seadmed tehnilise kontrolli ja testimise, vajadusel remondi, ning seejärel suunatakse need uuele ringile müüki.

Nutiseadmete taaskäitlemine toimub Tartus, kus on ka Foxway Recommerce peakontor ja enamus töötajatest. Lisaks on ettevõttel harukontorid üheksas riigis ning aktiivne äritegevus enam kui 50 riigis. Tänane suurim turg on Foxway teatel Prantsusmaa, kus ettevõttel on partneritega sõlmitud pikaajalised kokkulepped.

Nõudlus kasvab

Foxway Recommerce tegevjuhi Agnes Makki sõnul on ettevõtte kiiret kasvu olulisel määral toetanud inimeste kasvav keskkonnateadlikkus. «Inimesed mõistavad oma jalajälje olulisust ning soovivad tarbijatena teha loodussäästlikumaid valikuid. Nutielektroonikata on tänapäeval keeruline elada, kuid ostes näiteks uue telefoni asemel vähekasutatud, kuid tehnilise kontrolli läbinud ja heas korras seadme, on võimalik säästa nii raha kui ka vähendada oma keskkonnajalajälge,» märkis Makk pressiteates.

Agnes Makki sõnul on nõudlus kasutatud nutiseadmete järele olnud eriti suur Lääne-Euroopas, kuid järgmist kasvupotentsiaali näeb ettevõte Kesk- ja Ida-Euroopas ning ka suurematel turgudel Aafrikas ja Aasias, kus esimesed kokkulepped on juba saavutanud. Nõudlus on tema sõnul viimase paari aastaga kiiresti kasvanud ka Eestis, kus Foxwayga koostöös pakub kasutatud seadmeid näiteks Telia.