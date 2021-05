Ehkki meediatarbimine on kasvanud, on see toimunud peamiselt mobiiltelefoni kasutamise arvelt. Kõikide teiste kanalite kasutamine on kahanenud, aga mobiiltelefonide kasutamine on kasvanud kümne aastaga 460 protsenti. Kui kümme aastat tagasi vaatas keskmine ameeriklane oma mobiiltelefoni 45 minutit päevas, siis nüüd tervelt 252 minutit ehk neli tundi ja 12 minutit.