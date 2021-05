Valgevene tahab ehitada Venemaa sadamatesse oma terminalid

«Meil on kindlad kaubakategooriad, kus Venemaa sadamates tegutseda oleks majanduslikult mõistlik. Küsimus on, et logistika ei muutuks ettevõtetele majanduslikult kahjulikuks,» vahendab TASS Galovtšanka sõnu. Peaministri kinnitusel arutab neid küsimusi eraldi töögrupp.